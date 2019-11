Le cueilleur de champignons disparu dans le Lot retrouvé mort dans les bois

Les gendarmes ont retrouvé le corps d'un homme de 85 ans dans un bois, sur le commune du Bourg, dans le Lot, ce samedi 9 novembre. Il était recherché et n'avait plus donné signe de vie depuis deux jours, alors qu'il était parti cueillir des champignons.

Le Bourg, France

Les recherches auront duré moins de 24 heures. L'octogénaire disparu depuis deux jours a été retrouvé mort ce samedi 9 novembre, au Bourg, près de Lacapelle-Marival (Lot).

C'est sa famille qui avait donné l'alerte, la veille. Le retraité de gendarmerie avait du mal à se déplacer, il marchait à l'aide d'une canne, et était parti seul à la cueillette des champignons, ce jeudi. Les gendarmes ont donc lancé les recherches, vendredi soir, et ratissé la forêt autour du lieu-dit du Mas de la Feuille, où l'homme avait l'habitude de cueillir ses champignons. Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique a également été engagé. Et c'est donc vers 12h30, ce samedi, que le corps sans vie du vieil homme a été découvert dans les bois. La piste criminelle n'est pas envisagée par les gendarmes.