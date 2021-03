"Le cyber harcèlement, c'est dès la cour de récré en primaire" dit une lycéenne de Strasbourg

Est ce parce qu'on en parle plus ? Ou parce que le phénomène est en pleine expansion ? En tout cas le cyber harcèlement scolaire semble se diffuser.

En France en 2020, 119 faits constatés de harcèlement, menaces et cyber harcèlement visant des mineurs ont été enregistrés en France, soit une augmentation de 30% par rapport à 2019. Avec un drame à la clef tout récent : la mort d'Alisha à Argenteuil, jetée dans la Seine par des camarades de classe après avoir été harcelée sur Snapchat.

Même tendance dans l'académie de Strasbourg : 22 cas de cyber harcèlement en Alsace recensés en 2016-2017,100 sur l'année scolaire 2019-2020 ! Alors dans certains établissements, les élèves eux-mêmes se lancent dans des projets de prévention.

C'est le cas au lycée Jean Rostand de Strasbourg où les élèves participent au concours "Non au harcèlement" (en concurrence avec 50 autres projets) du ministère de l'éducation nationale via un clip qu'ils ont réalisé.

Un clip qui met en scène une jeune fille harcelée au lycée et sur les réseaux sociaux via la diffusion d'images intimes. Une vingtaine d'élèves du lycée Jean Rostand ont participé à ce projet de sensibilisation au cyber harcèlement, ont écrit le scénario, filmé les scènes, tout cela sur leur temps libre. Près de 50h de travail, montage compris.

Mais c'était indispensable pour libérer la parole des victimes raconte Louise, élève de première, et actrice du clip : "personnellement je n'ai pas de problèmes avec les réseaux sociaux. Je les utilise de façon modérée. Après le problème, c'est que peu de gens parlent du cyber harcèlement, parce qu'ils ont peur. Si on envoie des "nudes" par exemple, quelqu'un peut les publier parce qu'on a dénoncé un harcèlement, du coup on a peur de parler, c'est difficile" dit-elle.

Des solutions pour aider les victimes

Ici au lycée Jean Rostand le climat semble pourtant serein. Mais qui sait ce qu'il se passe vraiment derrière les écrans sur TikTok, Snapshat ou même Twitter ? De toute façon, le cyber harcèlement commence bien avant témoigne Myriam Abdeddine élève de Terminale. Dès le primaire même (50% des cas de harcèlement scolaire selon les statistiques) : "c'est une vraie discrimination présente depuis notre enfance. Partout, dans la cour de récré en primaire, au collège. J'ai des souvenirs de ma primaire, où il y avait les personnes appelées les "paumés", il ne fallait pas jouer avec eux, leur parler" dit la jeune lycéenne.

"Et puis au collège, j'ai une amie qui a envoyé un "nude", cela lui a fait une réputation, elle s'est retrouvée seule sans amie. Les victimes ne parlent pas. Alors les témoins doivent avoir le plus grand rôle et parler" poursuit la jeune fille.

Noushine Geiger, conseillère principale d'éducation ajoute pourtant que des adultes référents, formés, existent dans chaque établissement. "Ce phénomène est plus visible dans les collèges. Mais dans chaque établissement, il y a des gens formés, des CPE, des professeurs, des assistantes sociales. Ce personnel est apte à prendre en charge ce situations. Il faut en parler, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas toujours facile. Parfois on en entend des situations dramatiques dans les médias, et on entend que le jeune n'a rien dit. Or, il y a des témoins, sur les réseaux sociaux ou dans les établissements, donc l'intérêt c'est de montrer aux témoins qu'ils peuvent agir en en parlant tout simplement".

Le clip des lycéens strasbourgeois du lycée Jean Rostand est donc en compétition pour le concours "Non au harcèlement" dont le jury alsacien se réunira dans les prochains jours. Il pourrait ensuite être diffusé en prévention dans les collèges. Car il y a urgence... 13% des ado disent avoir déjà été harcelés, un chiffre sans doute très en dessous de la réalité

Si vous êtes victime de harcèlement : vous pouvez en parler à votre CPE par exemple ou appeler le service d'aide par téléphone au 3020.