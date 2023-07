Le cycliste, porté disparu depuis dimanche dans le Luberon, a été retrouvé sain et sauf mardi à Peypin-d'Aigues.

Ce ressortissant allemand de 62 ans faisait une sortie avec un groupe de Céreste, ce week-end, mais à hauteur de Vitrolles-en-Luberon, il s'est détaché du groupe et a disparu. Ce sont des promeneurs qui l'ont retrouvé, non loin du lieu de sa disparition, et qui ont alerté les secours.

Le sexagénaire, qui a passé deux jours et deux nuits dans le massif forestier, est affaibli mais en bonne santé. Il a été transporté à l'hôpital de Pertuis pour des examens.