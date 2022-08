Le cycliste tué vendredi soir à Avignon était un étudiant de 23 ans

On en sait plus sur le cycliste renversé et tué vendredi soir par un automobiliste, avenue Pierre Sémard à Avignon. Le syndicat étudiant UNEF nous apprend que le jeune homme de 23 ans était étudiant à l'université d'Avignon. Il s'apprêtait à rentrer en master "ingénierie ressources en eau et environnement". L'UNEF salue un jeune homme sportif et militant associatif. Originaire d'Algérie, son corps doit être rapatrié auprès de ses proches dans la journée. Le syndicat étudiant lui rend hommage sur les réseaux sociaux et va ouvrir une cagnotte en soutien à la famille.

