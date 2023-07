Le dealer dénoncé par sa copine en Dordogne est condamné à deux ans de prison ferme

Le jeune homme a assuré n'être qu'un consommateur de drogue devant le tribunal de Bergerac et que sa compagne voulait se venger et le mettre dehors. Cependant, sa défense n'a pas suffi à convaincre au vu des preuves retrouvées par les enquêteurs. Le prévenu, déjà sous le coup d'une autre condamnation, a été condamné ce lundi 10 juillet à deux ans de prison ferme pour détention, transport et consommation de drogue. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet.

Le prévenu compte déjà dix mentions pour des affaires de consommation de drogue et de trafic. Il portait, jusque-là, un bracelet électronique lié à une précédente condamnation. Il est parti en prison à l'issue de l'audience.

147 grammes retrouvés dans sa voiture

Le Bergeracois a été arrêté mercredi dernier par la police, après une dispute avec sa compagne. 147 grammes de cocaïne ont été retrouvés dans son véhicule. La jeune femme l'a dénoncé parce qu'elle en avait marre de voir de la drogue chez eux alors qu'ils ont un enfant de dix mois. Les policiers ont retrouvé à leur domicile, du matériel de conditionnement de la drogue.