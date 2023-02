Décès d'une adolescente de 14 ans dans le Finistère : l'incendie était d'origine volontaire

On en sait un peu plus sur les circonstances de l'incendie qui a coûté la vie à une adolescente de 14 ans lundi 13 février à Pont-de-Buis dans le Finistère. Selon la procureure de la République de Quimper, l'un des mineurs présents sur place aurait incendié volontairement la maison : " Il ressort des premiers éléments de l'enquête que les cinq mineurs âgés de 14 à 16 ans auraient passé une partie de la nuit dans la maison, actuellement inoccupée, appartenant à l'une de leur connaissance, après s’y être introduits par une fenêtre, et qu’au petit matin, l’un d’entre eux aurait, pour des raisons indéterminées, incendié volontairement la maison alors que l’ensemble de ses compagnons se trouvait dehors. La malheureuse victime se serait retrouvée piégée par les flammes en retournant dans l’habitation récupérer un objet qu’elle avait oublié." Cet objet est probablement la paire de lunette évoquée par les voisines à Pont-de-Buis.

L'adolescente est décédée des suites d'une asphyxie

Selon la procureure, l'autopsie a permis d’établir que la victime était décédée des suites d’une asphyxie consécutive à l’incendie. "Les gardes à vue des 4 mineurs présents sur le lieu des faits ont été levées dans le courant de la journée du 13 février. L’un des mineurs dont l’état de santé était jugé incompatible avec une garde à vue était pris en charge en unité psychiatrique. Le parquet de quimper s’est dessaisi ce jour au profit du pôle criminel du tribunal de Brest en vue de l’ouverture d’une information judiciaire contre x des chefs de destruction volontaire du bien d’autrui par moyen dangereux ayant entrainé la mort, crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité. "

Une cellule d'écoute au collège à la rentrée

Mardi, une soixantaine d'adolescents, très choqués, ont marché dans les rues de Quimper jusqu'au collège de la Tour d'Auvergne où était scolarisée la victime. Ce mercredi 15 février 2023, le rectorat a précisé qu'une cellule d'écoute serait proposée à la rentrée.