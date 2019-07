Le décès de Jack Lesage, figure du journalisme à Grenoble et dans les Alpes

Grenoble, France

Nous avons appris ce lundi soir la mort de Jack Lesage, à l'âge de 96 ans. Journaliste, réalisateur, photographe, Jack Lesage était l'auteur du film de candidature de Grenoble aux Jeux de 1968. Il a aussi énormément filmé le Critérium cycliste du Dauphiné et plus globalement le sport. Il a également été correspondant dans les Alpes d'Associated Presse et de Gaumont Actualités dans l'immédiat après-guerre, et fondé deux agences, Photopress puis Cinépress. Jack Lesage était le doyen du club de la presse de Grenoble et était encore vice-président du Coljog, le Conservatoire observatoire laboratoire des jeux olympiques de Grenoble, la mémoire des jeux d'hiver de 68.

En 2017 Antonin Kermen avait rencontré Jack Lesage pour parler de l'obtention des jeux par Grenoble, juste avant le 50e anniversaire