Le décès de William Gozzi, grande figure de Voiron

Le fondateur des magasins Gozzi Sport est décédé mercredi à l'âge de 85 ans. Très présent dans sa commune William Gozzi était une figure et une personnalité voironnaise incontournable.

C'était un homme très attaché à sa commune de naissance, qu'il connaissait par cœur et dont il pouvait témoigner de l'histoire. Une histoire dans laquelle William Gozzi, qui s'est éteint ce mercredi à l'âge de 85 ans, laissera aussi une trace. Fils d'immigré italien, ancien ouvrier chez Rossignol - "C'était du temps des Rossignol... c'est ancien (rire)" disait-il sur France Bleu Isère en 2011 - William Gozzi a quitté la marque de ski lors de ses difficultés en 1950 et a fondé dans les années 60, un magasin de sport à Voiron qui ne quittera plus le paysage. Bien au contraire : Il y a aujourd'hui quatre magasins "Gozzi sport", parfois sous l'enseigne Sport 2 000, à Voiron (Cours Becquart Castelbon et zone des Blanchisseries), à Bourgoin-Jallieu et à Valence. Investi dans la vie de la commune à travers, notamment, l'union des commerçants William Gozzi n'a jamais voulu s'engager en politique malgré les sollicitations. Sa silhouette et sa voix rocailleuse étaient connues de beaucoup de voironnais.

Le maire de Voiron Julien Polat informe, sur sa page Facebook, que "les obsèques seront célébrées mardi après-midi à l'église Saint-Bruno (l'horaire sera connu bientôt), suivi d’un temps de recueillement dans le hall du Grand Angle à l'issue de la cérémonie".

En 2011 les "Routes de l'Isère" de Alain Salomon étaient passées par Voiron, à la rencontre notamment de William Gozzi. Voici deux extraits

William Gozzi raconte ses parents immigrés italiens et le début de sa vie