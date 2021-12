Affaire Karine Jambu : le défenseur des Droits a été "une aide un peu magique" selon la tante de la victime

C'est une institution au service des Français qui n'est pourtant pas très connue : le défenseur des Droits, une autorité indépendante chargée de défendre les droits des citoyens face aux administrations. Il peut également dénouer des situations, réparer des erreurs et mettre en lumière des manquements de la justice.

France Bleu vous propose une journée spéciale mercredi 15 décembre pour vous expliquer ses missions, comment le saisir dans votre région. Voici un exemple concret et souvent évoqué sur France Bleu Armorique. En mai dernier, l’Etat a été condamné pour ne pas avoir suffisamment protégé une jeune rennaise. C'est l’affaire dite Karine Jambu, du nom d’une fillette violée chez ses parents pendant deux ans.

Elle a subi un véritable calvaire et cela en dépit de plusieurs signalements de sa tante Laurence Brunet-Jambu qui a fini par saisir le défenseur des Droits. Elle répond aux questions de France Bleu Armorique.

En quoi le défenseur des droits a été déterminant dans cette reconnaissance de la responsabilité de l'Etat ?

Il a fallu attendre près de 4 ans pour le défenseur des Droits fournisse un rapport extrêmement concis et circonstancié du dossier avec les versions de l'aide sociale à l'enfance à celle de l'institution judiciaire qui était la plus grosse partie. Ce rapport a permis de pointer les dysfonctionnements, et les manques de coordinations. C'était important que les choses soient posées par une administration neutre. La personne qui a le plus travaillé sur le dossier c'était Nathalie Lequeux, une juriste exceptionnelle par la qualité professionnelle de son travail.

C'est vous-même qui avez fait appel au défenseur des Droits ?

Je l'ai saisi en 2012 quand je voyais que toutes les portes restaient fermées malgré les signalements et surtout malgré le manque d'empathie de la justice pour une jeune fille qui avait autant souffert. Le rapport du défenseur des Droits a été joint quand nous étions dans la procédure devant la Cour d'appel de Paris. Est-ce que cela a joué ? Je pense que oui parce qu'il y a des termes de ce rapport qui ont été reprise dans le jugement. Malheureusement la difficulté première que l'on rencontre c'est qu'il n'y a pas d'obligation de la part des administrations de répondre au défenseur des Droits.

Souhaiteriez-vous que le défenseur des Droit possède un plus grand pouvoir de justice ?

Oui, je pense que cela pourrait être un formidable levier pour une médiation avec les services de l'administration. Et que celles-ci aient l'obligation de répondre au défenseur des Droits. C'est une entité qui est complétement nécessaire. Je les ai vu travailler à Paris et je peux vous dire que qu'ils bossent vraiment sur les dossiers, qui sont très pointus et qui vont chercher les choses en profondeur. Mais malheureusement quand en face vous n'avez pas les réponses qui vous permettent d'avancer dans les dossiers c'est dramatique.

Le défenseur des Droits est nommé par le président de la République pour 6 ans, c'est un mandat peu connu des Français, vous le regrettez ?

Oui, tout à fait. Le défenseur des Droit devrait avoir une plaquette qui est remise partout et à tous les citoyens parce que c'est une aide un peu magique quand on n'a plus rien.