Le défenseur du RC Lens Facundo Medina placé en garde à vue pour violences sur son épouse

Facundo Medina a eu un réveillon de Noël très agité. Le défenseur argentin du RC Lens a été placé en garde à vue ce dimanche confirme le parquet d'Arras après une information révélée par le journal l'Equipe. Le joueur de 22 ans est accusé d'avoir violenté son épouse dans la nuit du 24 au 25 décembre à son domicile d'Arras. D'après le parquet d'Arras, la jeune femme était présente au réveillon en compagnie de "plusieurs personnes" et dit avoir été agressée par Facundo Medina.

Le défenseur argentin a été entendu une partie de la matinée au commissariat d'Arras et il a été laissé libre à 13h. Selon le substitut du procureur de la République d'Arras Benoît Gauthe,"il a en partie reconnu les faits". Medina "sera convoqué" ultérieurement et son épouse a quitté le domicile.

Le RC Lens réagit

Facundo Medina est un joueur important du RC Lens, arrivé en juillet 2020 l'Argentin est un titulaire indiscutable, il a disputé 16 matchs de ligue 1 cette saison. Dans un communiqué, le club estime qu'il s'agit "d'un différend d'ordre privé". Les dirigeants des Sang et Or appellent à la retenue : "dans cette affaire aux contours incertains, le club attaché au respect des valeurs humaines et des droits de chacun, appelle à la plus grande retenue et laisse le soin aux autorités compétentes de faire la lumière sur les faits"