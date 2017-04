Viols sur mineurs : la mission co-présidée par Flavie Flament propose d'allonger le délai de prescription à 30 ans

L'animatrice Flavie Flament et le magistrat Jacques Calmettes ont remis ce lundi matin un rapport qui propose de prolonger de dix ans le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs. Il passerait de 20 à 30 ans. Les victimes pourraient porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans.

La ministre de l'Enfance et des Droits de femmes, Laurence Rossignol, a reçu ce lundi matin un rapport qui propose de prolonger de dix ans le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs. Il passerait de 20 à 30 ans. Ce rapport a été présenté par une mission co-présidée par l'animatrice Flavie Flament, qui a récemment révélé avoir été violée adolescente, et par le magistrat Jacques Calmettes.

"J’ai surtout saisi l’opportunité de faire entendre la voix des victimes à travers la mienne" - Flavie Flament

Le délai serait ainsi porté à 30 ans à compter de la majorité de la victime, contre 20 ans aujourd'hui. La victime pourrait donc porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans. Présenté dans la matinée à la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes Laurence Rossignol, le rapport fait également une série de recommandations visant à améliorer l'accompagnement des victimes. "J’ai surtout saisi l’opportunité de faire entendre la voix des victimes à travers la mienne", a déclaré Flavie Flament sur Franceinfo ce lundi.

Une "amnésie traumatique " souvent levée après 40 ans

Le délai en vigueur ne prend pas suffisamment en compte le fait que la victime mineure tarde souvent à dénoncer son agresseur, surtout s'il s'agit d'un proche, et que certaines victimes développent même une "amnésie traumatique", souvent levée "après 40 ans", estime le rapport. Mi-février, le Parlement a voté un allongement du délai de prescription de dix à vingt ans pour les crimes, et de trois à six ans pour les délits, à partir de la commission des faits. Mais il n'a pas modifié le délai pour les crimes sexuels sur mineurs, qui est depuis 2004 de 20 ans à partir de la majorité de la victime.