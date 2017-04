Le délai de prescription pourrait être rallongé pour les victimes mineures de viol

Ce serait une avancée majeure pour les victimes mineures de viol ou d'agression sexuelle : elles pourraient porter plainte jusqu'à trente ans après les faits, au lieu de vingt actuellement. C'est l'objet d'un rapport remis par Flavie Flament à la ministre de l'Enfance et des droits des femmes.

Pouvoir porter plainte après avoir été victime de viol ou d'agression sexuelle dans son enfance ou son adolescence n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, le délai légal de prescription est de vingt ans, ce qui signifie que l'on peut porter plainte jusqu'à ses 38 ans — le délai commençant à partir de la majorité — Flavie Flament se bat pour que ce délai soit allongé à trente ans. Avec une mission qu'elle a co-présidée, l'animatrice, elle-même victime de viol étant mineure, a mené durant trois mois des auditions avec des magistrats, policiers, psychiatres et victimes. Elle a remis son rapport à la ministre de l'Enfance et des droits des femmes, Laurence Rossignol ce lundi.

Des procédures complexes pour les magistrats

Certains magistrats craignent une augmentation des procédures, qui risquent de se révéler complexes : "Plus le temps passe, plus les preuves dépérissent, explique Carine Greff, procureure de Montbéliard. Cela devient compliqué de démontrer l'existence de l'infraction, quand des témoins ne sont plus joignables, voire décédés. Cela devient presque des recherches historiques", avoue-t-elle. "Toutes les plaintes classées aujourd'hui pour prescriptions seront désormais traitées, ce qui risque de générer des enquêtes lourdes, complexes à mener. Il faudra des moyens, tant au niveau des magistrats, que des fonctionnaires de police", ajoute Carine Greff. D'autant que toutes les enquêtes ouvertes suite aux témoignages n'aboutiront pas forcément ; pour la procureure de Montbéliard, "il ne faudrait pas que cela génère une frustration chez les victimes".