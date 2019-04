Le délai moyen d'intervention de la Police de Tours est de 20 minutes

Tours, France

La police d'Indre-et-Loire joue la transparence et publie dorénavant sur les réseaux sociaux ses indicateurs d'efficacité. On y apprend par exemple qu'il y a, en moyenne, 50 minutes d'attente avant de pouvoir porter plainte au commissariat. Tout est passé au crible : délai d'intervention, durée d'attente avant de déposer plainte ou nombre d'appels au 17... Depuis des années, la police disposait d'indicateurs de qualité de service en interne, mais depuis 4 mois, ces statistiques sont publiques. En Indre-et-Loire, elles sont notamment publiées sur les réseaux sociaux.

Un délai d'attente encore trop long au commissariat

Quand on épluche ces chiffres, on apprend que depuis le mois de décembre, au commissariat de Tours, il faut moins de 45 secondes par exemple pour être pris en charge par un opérateur lorsque vous composez le 17 police secours. Autre critère évalué : l'attente au commissariat. Pour un dépôt de plainte, le délai moyen est de 50 minutes. Il était de plus d'une heure il y a encore 3 ou 4 ans. Pour Stéphane D'Hayer, directeur de la sécurité publique, ce délai d'attente est encore trop long. On espère améliorer les choses grâce aux pré-plaintes en ligne (sur internet), mais aussi par les rendez-vous judiciaire. Il s'agit de prise de RDV pour un dépôt de plainte quand il y a une forte affluence au commissariat.

Un délai d'intervention de 20 mins, dans la moyenne nationale

Par ailleurs, il faut compter sur un délai de 20 minutes pour une intervention de police secours. C'est la moyenne nationale estime le directeur départemental de la sécurité publique de Tours, Stéphane D'Hayer, mais cela reste perfectible selon le syndicat SGP Police. Pour Stéphane D'Hayer, il faut comprendre que 20 minutes en moyenne, cela peut paraître long mais on priorise les interventions. Le secours à personne est prioritaire par rapport à une atteinte aux biens. On peut être sur un lieu d'intervention en 5 minutes, et beaucoup plus tardivement s'il s'agit d'un simple tapage nocturne.

L'an passé en Indre-et-Loire, il y a eu 74.500 appels au 17. Environ 25% de ces appels ont nécessité une intervention de police secours. La priorité aujourd'hui pour la police de Tours est de réduire l'attente au commissariat.