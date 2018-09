Une enquête débutée en octobre dernier par la Police Judiciaire et l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite (OCTRIS) a permis d’identifier et de démanteler cet important réseau de trafic de cocaïne à Aix et Marseille . Dix personnes ont été interpellées.

Marseille, France

Lors de l'opération , 12 kilos de cocaïne ont été saisis ainsi que trois armes de poing et 400.000 euros, dont la moitié en espèces. "C'est le plus gros trafic de cocaïne démantelé depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône", s'est félicité le Directeur Interrégional de la Police Judiciaire, Eric Arella. Parmi les 10 personnes, responsables du réseau et revendeurs, des hommes de 25 à 45 ans, si certains étaient déjà connus des services de police pour trafic de cocaïne ou de cannabis , d'autres "attirés par l'appât du gain étaient totalement inconnus, comme un vendeur de voitures" précise Eric Arella. un trafic destiné à des cités des quartiers Nord de Marseille et également "au milieu de la nuit" à Aix-en-Provence

un laboratoire de confection de cocaïne découvert dans une cité du 15e arrondissement

Dans un appartement de la cité La Morlette (15e Marseille), les policiers ont découvert un laboratoire de confection de pains de cocaïne contenant tout l'attirail nécessaire et trois presses hydrauliques. La cocaïne végétale provenait d'Amérique du sud. Depuis 2017, près d'un millier de saisies de cocaïne ont été réalisées dans les Bouches-du-Rhône, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente , "un trafic particulièrement surveillé car très lucratif qui intéresse les équipes du trafic du narco banditisme local qui s'entre-tuent localement" précise le Directeur interrégional de la Police judiciaire " . Le prix moyen de la cocaïne à la revente varie entre 30 000 et 50 000 euros le kilo.