Le déminage de la bombe trouvée près des Capucins à Brest aura finalement lieu dimanche

Après plusieurs semaines de report pour cause de mobilisation des Gilets jaunes, la date est arrêtée : C'est dimanche 13 janvier que la bombe découverte rue de Maissin à Brest.

Brest, France

Le déminage de la bombe de la seconde guerre mondiale découverte rue de Maissin à Brest aura bien lieu ce dimanche. Ce déminage a été reporté deux fois pour ménager les forces de l'ordre mobilisées par les Gilets jaunes, alors que la bombe a été découverte sur un chantier le 7 novembre, elle a été protégée et isolée pour éviter tout risque d'explosion.

Le périmètre, situé près des Capucins, sera évacué avant 9 heures. Dès 8H30, les services de police interdiront l'entrée du périmètre et les habitants devront avoir quitté leur domicile dans la demie-heure. Les personnes concernées ? 1.100 à 1.200 foyers ainsi que les 120 résidents de la maison de retraite Louise Le Roux. Les Ateliers des Capucins seront également fermés au public et le téléphérique sera interrompu toute la matinée jusqu'à la fin du déminage. Des bus de remplacement du tramway seront mis en place entre la porte de Plouzané et Recouvrance.

Il est conseillé aux habitants de laisser les fenêtres ouvertes et de fermer les volets pour des questions de sécurité liés à une onde de choc éventuelle. Il faut également penser à couper le gaz et l'eau.

Pour les habitants qui n'ont pas de solution de repli pour la matinée, un accueil est prévu à l'hôtel de ville, dans le confortable salon Richelieu (et sans moyen de locomotion, les habitants peuvent se signaler en mairie). Comme à chaque évacuation, la fin du déminage et l'autorisation de rentrer chez soi sera donnée sur France Bleu Breizh Izel, probablement aux alentours de midi.