Le Département d'Indre-et-Loire victime d'une cyberattaque

Le Département d'Indre-et-Loire annonce ce lundi 11 juillet avoir été victime d'une cyberattaque, survenue dans la nuit de dimanche à lundi. L'ensemble des ordinateurs du Département ainsi que le réseau téléphonique sont paralysés, affirme le communiqué.

"Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de messagerie interne et on ne peut plus nous appeler de l'extérieur" détaille le président Jean-Gérard Paumier. "C'est tout à fait gênant car ça bloque beaucoup de choses. Les choses sont en cours avec des experts cyber. On s'est mis en contact avec des agents du ministère de l'Intérieur spécialisés pour remettre un fonctionnement normal qui ne lèse ni les services, ni les usagers du Département. Il a fallu tout arrêter pour justement limiter l'intrusion de ceux qui essaient de s'introduire. Là, maintenant, il faut bien identifier la cause. C'est un problème qui malheureusement a déjà frappé nombre de grandes collectivités."

Le Département assure que les accueils physiques sur sites sont maintenus.