Le département de la Charente-Maritime propose 750 000 euros pour aider les étudiants

Ce mardi à Saintes, le département de Charente-Maritime a présenté son plan d'aide aux jeunes de 750 000 euros. Il sera voté en commission le 26 février pour une entée en vigueur le 1er mars. Parmi les mesures fortes : une aide pour payer son loyer et un coup de pouce pour l'achat d'un ordinateur.

Le département de Charente-Maritime va débloquer 750 000 euros pour les étudiants. L'annonce a été faite ce mardi à Saintes lors d'un point presse du Conseil Départemental. Un "Plan Étudiant" à destination des 15 000 jeunes inscrits dans les universités de Charente-Maritime.

Ce dispositif doit entrer en vigueur le 1er mars prochain, il se découpe en deux volets. D'abord le volet financier à destination des 5 000 étudiants boursiers de Charente-Maritime. Ils pourront désormais demander un coup pouce pour payer leurs loyers : jusqu'à 500 euros. Ces jeunes recevront également une aide pour acheter un ordinateur. Sur ce point, le département n'a pas encore communiqué de chiffres.

Des psychologues gratuits pour les étudiants

Le deuxième volet est axé sur la santé mentale des étudiants. L'absence de contacts sociaux et la généralisation des cours à distance peuvent parfois être synonymes d'angoisse pour certain d'entre eux. Un numéro d'écoute sera donc mis en place dès le 1er mars. Il fonctionnera 7 jours sur 7 entre 8 h et 20 h. Au bout du fil, des psychologues chargés de conseiller les étudiants. Si nécessaire, ils pourront également proposer jusqu'à 5 consultations gratuites en cabinet.

Les repas à 1€ généralisés dans toutes les communes

Enfin, le département envisage aussi de généraliser les repas étudiant à 1 euro dans plusieurs communes : Saintes, Rochefort, Royan, Jonzac... Contrairement à La Rochelle, ces villes ne disposent pas de restaurants universitaires. Par conséquent, les élèves continuent de payer le prix fort. Selon le Conseil Général de Charente-Maritime, des "discussions sont en cours avec les établissements concernés dans les différentes communes" pour proposer des repas à un euro. En revanche, aucune date n'a pour le moment été avancée.