Le département de Haute-Garonne ouvre un accueil pour enfants isolés ou maltraités pendant le confinemement

Un espace d'accueil pour les enfants en période de confinement ouvre ce mercredi à Mondonville (ouest de Toulouse). Il ne s'agit pas d'un lieu de garde pour les enfants de personnels soignants mais d'un accueil d'urgence solidaire.

Des enfants de 3 à 18 ans accueillis

Alors que les pouvoirs publics s'inquiètent d'une possible hausse des maltraitances pendant la période de confinement, le conseil départemental de Haute-Garonne a décidé d'ouvrir le village vacances Domaine d'Ariane. Trois bâtiments qui servent de gîte, de centre jeunesse ou de lieu de séminaire et où l'on peut loger jusqu'à 200 personnes. L'objectif est d'accueillir des enfants et des adolescents en difficulté familiale ou sociale pendant la durée du confinement.

Des enfants maltraités ou en danger et qu'il faut sortir de leur famille au plus vite.

Des mineurs dont les parents hospitalisés pour cause de covid ou autre maladie ne peuvent plus s'occuper d'eux pendant le confinement.

Des enfants déjà placés en famille d'accueil mais qui vivent mal cette période confinée.

Des personnels volontaires pour s'occuper d'eux

Ils seront pris en charge par des éducateurs, des psychologues ou encore des infirmiers, tous volontaires. Pour l'instant 10 lits sont ouverts. Aucun enfant n'était encore annoncé ce mercredi mais le conseil départemental se dit prêt à mettre les 200 couchages à disposition si besoin, dans le respect des règles de confinement.

Le département de la Haute-Garonne remplit là une de ses compétences - l'aide sociale à l'enfance - épaulé par le Ligue pour l'enseignement et l'association nationale de recherche et d'actions solidaires (ANRAS).

Contact Accueil urgence solidaire 31 : accueil-urgencesolidaire31@anras.fr