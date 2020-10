Le département de l'Ardèche porte plainte après les propos polémiques d'Éric Zemmour

Une vingtaine de départements de France ont porté plainte suite aux propos d'Eric Zemmour qui a qualifié les mineurs étrangers isolés de "voleurs, assassins, et violeurs". Le département de l'Ardèche et son président Laurent Ughetto font de même.

Ce sont les départements qui se chargent des mineurs étrangers isolés et ce sont aujourd'hui des départements à majorité de gauche qui s'insurgent des propos tenus par Eric Zemmour sur le plateau de télé de CNews le 30 septembre. Le polémiste a alors qualifié les mineurs isolés étrangers de "voleurs", "assassins", "violeurs".

Laurent Ughetto, le président socialiste du département de l'Ardèche, porte plainte à son tour auprès du procureur de la République. "L’accueil des mineurs non accompagnés est un devoir humaniste pour l’Ardèche mais aussi pour la France. Nous mettons tout en œuvre au quotidien pour accomplir cette mission qui nous est confiée par l’Etat au titre de la protection de l’enfance. La question des migrations mérite mieux que des contre-vérités et des propos haineux d’un polémiste déjà condamné pour incitation à la haine. Ce sujet mérite un débat de fond, loin des peurs et des stéréotypes qui peuvent malheureusement trop souvent l’entourer. Je pense que l’accueil des mineurs non accompagnés par nos collectivités est dans bien des cas un exemple de réussite d’intégration qui permet de montrer que la politique du chiffre ne doit pas être l’alpha et l’oméga de la politique migratoire en France. C’est un investissement pour l'avenir du jeune et du territoire ce n’est pas un coût pour notre collectivité. Notre politique est faite pour sortir les jeunes de la galère, les intégrer. C’est de notre responsabilité, c’est celle de notre société".

Suite aux propos d'Eric Zemmour, le Parquet de Paris a ouvert une enquête pour "provocation à la haine raciale" et "injures publiques à caractère raciste".