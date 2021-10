Le département de l'Orne à la pointe de la méthanisation agricole

L'Orne est aujourd'hui l'un des trois départements français les mieux équipés en méthaniseur agricole. Quarante-cinq fonctionnent déjà et quatre sont en construction indique le conseiller "énergie" de la Chambre d'agriculture de Normandie. Des équipements qui permettent de valoriser les déchets : le fumier et les déchets agricoles transformés en énergie, gaz ou électricité.

La revente de gaz ou d'électricité : des revenus fixes pour les exploitants agricoles

A Giel-Courteilles dans l'Orne, entre Falaise et Argentan, Romain Ruel s'est équipé d'un méthaniseur il y a deux ans. Un investissement d'1.8 millions d'euros réalisé quand l'agriculteur de 31 ans a rejoint l'exploitation familiale, et qui a nécessité des travaux d'aménagement : "on a reconditionné des silos et on a aussi un peu emprunté sur le terrain de l'exploitation."

Installé à Giel-Courteilles dans l'Orne, Romain Ruel s'est équipé d'un méthaniseur en 2019 © Radio France - Elodie Touchais

L'élevage de taurillons a aussi grossi pour passer aujourd'hui à 430 bêtes qui alimentent, grâce à leurs effluents, une grande partie du méthaniseur.

Les effluents des 430 torillons alimentent à plus de la moitié le digesteur de Romainn Ruel © Radio France - Elodie Touchais

Tous les matins, l'agriculteur charge près de 19 000 tonnes de fumiers et de maïs d'ensilage qui alimenteront le digesteur.

Chaque jour ce sont près de 19000 tonnes de fumier et de déchets agricoles qui sont "traités" par le méthaniseur © Radio France - Elodie Touchais

La décomposition de ces déchets agricoles va dégager du gaz que l'exploitant transforme directement sur site. Grâce à un puissant moteur et via un transformateur, le gaz est transformé en électricité que l'agriculteur revend à ERDF : "21 centimes d'euros le kilowatt".

Le gaz dégagé par les déchets est transformé directement sur l'exploitation en électricité et revendu à ERDF © Radio France - Elodie Touchais

Une vente d'électricité qui permet à Romain Ruel de s'assurer un revenu fixe. "C'est un peu pour ça qu'on s'est lancé dans le projet", avoue le jeune exploitant. Une sécurité alors que les prix de la viande et des céréales subissent de nombreuses fluctuations. Tout aussi variable : "les prix des engrais" par exemple, "En un an, ils ont triplé" selon les comptes de l'agriculteur.

Des déchets agricoles valorisés

En plus d'assurer des revenus fixes, la valorisation des effluents permet aussi de faire des économies : une fois la matière dégradée, le gaz exploité, le digestat (les restes) est utilisé ! Liquide ou solide, il devient un engrais naturel qui sera ensuite utilisé dans les champs de l'agriculteur.

Attention à la folie des grandeurs !

La confédération paysanne de Normandie met en garde sur les dimensions de ces méthaniseurs dont certains, collectifs, partagés par plusieurs agriculteurs sont chaque jour alimentés par "100 000 tonnes de déchets". Beaucoup trop grands pour que les déjections animales suffisent. Laurent Leray, le porte parole de la confédération paysanne en Normandie, dénonce alors "une mise en concurrence avec les cultures" : que celles dédiées à nous nourrir soient finalement destinées aux méthaniseurs.

L'organisme réclame aujourd'hui un audit sur la taille et les besoins en approvisionnement de ces méthaniseurs alors que la région Normandie encourage ces installations. Objectif affiché : 400 méthaniseurs d'ici 2030.