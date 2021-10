Le département de l'Yonne va expérimenter le salariat de médecin

Des médecins payés par le département ? C'est pour bientôt ! Le Conseil départemental se lance dans cette expérimentation et vient de lancer ses recherches pour trouver deux candidats. En effet, le test va avoir lieu dans deux communes : Charny et Villeneuve-Sur-Yonne. Le choix n'a rien du hasard : si l'Yonne est la plus mauvaise élève en matière de déserts médicaux dans la région Bourgogne Franche-Comté, ces deux communes font figure de points noirs sur la carte. L'expérimentation va démarrer dans les tous prochains mois et s'inscrit dans un projet plus global que le département dévoilera en décembre.

Comment cela va-t-il fonctionner ?

L'idée est simple : quand vous irez chez ce médecin, le montant de la consultation sera encaissé par le département. C'est lui qui va ensuite payer le salaire du médecin. Le professionnel étant inclus dans les effectifs du département, il soignera en ville, mais pourra aussi aider le département dans ses missions liés à la compétence sanitaire et sociale ( l'aide des personnes âgées, personnes handicapées, l'enfance et la famille ou les personnes en difficultés). Les détails restent à peaufiner selon le Vice-Président Gilles Pirman, mais on s'achemine vers un contrat sur le temps long, pas question d'avoir un turn-over défavorable au suivi des patients explique-t-il. Ainsi, le département compte s'inspirer de ce qui se pratique déjà en Corrèze ou Saône-et-Loire c'est à dire des contrats de trois ans, avec un salaire compris entre 4500 à 7000 euros par mois. Pour ce qui est de l'accueil, le Conseil Départemental souligne qu'il existe déjà des maisons médicales, et puis le médecin pourra également s'installer dans un cabinet existant. C'est par exemple ce qui est envisagé à Villeneuve sur Yonne. Les mairies, les communautés de communes test auront à leur charge d'aider le médecin à se loger, ou trouver un travail pour son conjoint, c'est à dire gérer la qualité, le confort de vie.

Une expérimentation plus que bienvenue à Villeneuve-sur-Yonne

Deux communes ont été retenues : Charny et Villeneuve-sur-Yonne. Dans cette dernière, l'un des deux médecins par à la retraite à la fin de l'année. Le second estime qu'il ne pourra pas faire face seul et partira si il n'a pas de renfort. " Au mois d'août nous avons passé plusieurs semaine avec un seul médecin, sur un bassin de vie de près de 10 000 habitants" explique Gilles Pirman. La Maire, Nadège Naze a bien envisagé que la commune salarie elle-même un médecin. Mais au regard des finances, l'opération s'avère impossible. L'expérimentation est donc plus que bienvenue : "c'est le moyen de palier l'urgence, laisser un bassin de population de 10 000 habitants ce n'est juste pas possible ! " explique l'édile qui précise que si la commune est revenue à l'équilibre financier, elle ne dispose pas de fonds de roulement et ne peut pas prendre d'engagement sur le salariat de médecin.

Un tremplin pour l'avenir mais pas une solution miracle

Nadège Naze, comme Gilles Pirman, voit aussi dans le salariat de médecin un tremplin, un pari sur l'avenir. On peut ainsi envisager que de jeunes médecins soient attirés par cette solution, puis envisage à la fin de rester dans le département et s'installer à leur compte en libéral. L'avis est partagé par Richard Champeaux du syndicat de médecins MG France. En revanche, ca ne peut pas être la solution miracle. " Il manque tellement de médecins que même si vous les salariez il faut en fabriquer plus" explique le praticien qui estime qu'il manque plusieurs milliers de médecins. Il est toutefois ouvert à cette expérimentation "c'est un pansement, une rustine, une solution à prendre, c'est intéressant". En revanche, cela doit être bien encadré pour éviter un turn-over selon le représentant de MG France. Selon Richard Champeaux le médecin-salarié doit s'engager " sur un nombre d'actes précis, il n'est pas là pour faire de l'abattage mais une médecine correcte; avec une prise en charge sur le long terme. Il doit s'engager sur tant d'année, tant de mois, sur la permanence des soins, les gardes" détaille-t-il en résumant : "même si il est médecin salarié, ça doit rester un médecin avant tout!"

Cette expérimentation va faire partie d'un programme plus global portant sur la santé et que le Conseil Départemental présentera en décembre prochain indique également Gilles Pirman.