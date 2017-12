Bugeat, France

L'épaisseur des registres d'enquête publique en témoigne : le projet d'usine de pellets torréfiés sur la zone bois de Bugeat-Viam suscite une vive controverse. Mais pour le conseil départemental, il n'y a pas à tergiverser, le projet est bon pour l'emploi et le territoire. C'est l'idée défendue ce jeudi matin sur France Bleu par son président Pascal Coste, interrogé par Nicolas Blanzat.

"Une vraie opportunité de créer 40 emplois

Le conseil départemental de la Corrèze a pris une délibération à l'unanimité pour soutenir ce projet sur la zone bois, "qui est dédiée à ce type d'activités", souligne Pascal Coste, rappelant que cette zone "a été créée il y a plus de 20 ans, et (qu') aucun opérateur n'est jamais venu s'installer, donc là, on a une vraie opportunité de créer 40 emplois. C'est pas rien, c'est une très grosse PME !". Une prise de position qui intervient alors que l'enquête publique se termine ce vendredi en mairie et sur le site internet de la préfecture.

Les opposants ? Des "zadistes".

Pour le président LR du conseil départemental, "il y a la ressource en termes de biomasse pour ce projet-là, et donc c'est important qu'on puisse, dans le respect de nos paysages, soutenir 40 emplois supplémentaires en Haute-Corrèze". Pascal Coste, que l'on sent agacé, lâche "aujourd'hui, on ne peut plus rien faire dans ce pays !" Il estime aussi que les opposants ne sont pas très représentatifs : "moi, je vois pas les gens du cru contre. Je vois l'atterrissage des zadistes de Notre-Dame-des-Landes qui ont fini un combat et qui en entament un autre ailleurs."

"Si c'était une catastrophe écologique, on ne serait pas derrière !

Le sujet, au yeux du président du département, c'est l'aménagement du territoire. "Est-ce qu'on veut une métropolisation hyper densifiée et rayer de la carte les autres territoires, ou est-ce qu'on veut une répartition économique harmonieuse sur l'ensemble du territoire ?" Et de conclure : "à un moment, _il faut aussi poser le projet dans sa dimension la plus globale_. Si c'était un projet qui amenait à une déforestation, à une catastrophe écologique, on ne serait pas derrière".

Extraits d'une interview à écouter en intégralité ici.