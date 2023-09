Le Département de la Dordogne va attaquer en justice ceux qui s'en prennent à ses agents sur internet

C'est visiblement l'attaque de trop. Ces dernières semaines, des agents du Conseil Départemental de la Dordogne ont été nommément pris pour cible sur les réseaux sociaux. Ils sont subi des menaces, agressions, enregistrements illégaux, mais également des propos malveillants ou diffamatoires, détaille le Département dans un communiqué.

Des actes que son président, Germinal Peiro, ne veut pas laisser impunis. "C'est une évolution de la société", regrette-t-il. "Les élus sont très souvent agressés sur les réseaux sociaux, et c'est aussi le cas des agents de syndicats départementaux et des collectivités. On peut discuter, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des récriminations à faire, mais on n'est pas obligé de menacer des agents qui sont des fonctionnaires et qui font leur travail pour l'intérêt général. Pour moi, c'est inadmissible que, caché derrière son clavier à 23 h 00, on puisse se permettre de tenir n'importe quel propos sur n'importe qui. Je trouve ça absolument lamentable et ça ne sert pas la cohésion de la société. Au contraire, cela participe du délitement de la société".

Des poursuites judiciaires

Le Département de la Dordogne annonce donc qu'il "sera intransigeant quant à la réponse apportée à ce type de méfaits". Il signalera les auteurs auprès des hébergeurs et des fournisseurs d'accès, et engagera régulièrement des poursuites judiciaires. "Et s'il le faut, j'engagerai aussi des poursuites à l'encontre des hébergeurs," ajoute Germinal Peiro. "Manifestement, ils ne contrôlent pas ce qui est diffusé sur leurs réseaux, et ce n'est pas normal non plus".