Le Département de la Lozère demande la remise en liberté de l'apprenti malien Moussa Tambadou

Le Conseil département de la Lozère, par le biais d'un communiqué ce jeudi, souligne avoir "appris avec stupéfaction l’incarcération de Moussa Tambadou, mercredi 29 décembre, en vue de son expulsion du territoire français". Ce jeune Malien, arrivé mineur en France, a été pris en charge par le Conseil départemental de la Lozère en mars 2019, via l'association MIE du Sentier au Bleymard. Le jeune homme, "dont le comportement est irréprochable depuis son arrivée en Lozère, précise encore le communiqué, a su mettre à profit l'accompagnement du Département pour concrétiser un projet d‘insertion professionnelle".

Moussa Tambadou est en apprentissage au sein de la blanchisserie "Le Lavoir Des Causses" depuis le 1er septembre 2020. Son employeur lui propose un CDI à la fin de sa formation.

"Dans ce secteur d’activité (blanchisserie), les entreprises lozériennes sont en manque de main d’œuvre et recherchent des salariés." - Communiqué du département de la Lozère

Incarcération injuste

"Alors que la Lozère l'a accueilli, soigné et lui a proposé une formation dans laquelle il donne entière satisfaction, son incarcération est totalement injustifiable et contraire aux valeurs de la République", estime le département de la Lozère, présidé par la socialiste Sophie Pantel. Moussa Tambadou doit pouvoir continuer sa formation. Sa place n'est ni en centre de rétention, ni en prison, mais bien en Lozère, auprès de son employeur et de ses amis. Dans le cas d'une expulsion, les moyens humains et financiers engagés par le Conseil départemental, sa structure de formation et de son employeur seraient définitivement gâchés."

"Compte tenu de la singularité de son parcours, le Département de la Lozère demande à la préfecture de la Lozère et au ministère de l'Intérieur un traitement humaniste et bienveillant à l'égard de Moussa Tambadou, avec une remise en liberté immédiate et la régularisation de sa situation."

Ce jeune apprenti malien est jugé de nouveau ce jeudi après-midi en vue de son expulsion. Après le refus de la décision qui mentionnait 3 mois de sursis avec une ITF (Interdiction du territoire français) de 3 ans, Moussa est rappelé en comparution immédiate ce jeudi 30 décembre à partir de 13h45 au Tribunal de grande instance de Toulouse

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'histoire de Moussa Tambadou a largement dépassé les frontières de la Lozère. Stéphane Ravacley, le boulanger de Besançon -et aujourd'hui président de l'association "Patrons solidaires"- qui a fait une grève de la faim pour garder son apprenti guinéen, a témoigné à son tour ce mercredi sur France Bleu Gard Lozère.