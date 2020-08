Le département de la Moselle va verser une prime jusqu'à 1500€ à toutes les aides à domicile

Le conseil départemental de la Moselle a voté le 20 juillet, en séance pleinière, le versement d'une prime allant jusqu'à 1500 euros pour les aides à domiciles, ce qui représente un budget estimé à 4,2 millions d'euros. La prime a déjà commencé à être versée aux 52 entreprises d'aides à domicile du département, qui doivent ensuite les redistribuer à leurs salariées. Les versements vont s'étaler du mois d'août jusqu'à la fin du mois de décembre.

Une prime de 1500€ maximum au prorata des heures travaillées

La prime sera proportionnelle au nombre d'heures travaillées pendant les deux mois du confinement. Comme 80% des aides à domiciles sont à temps partiel, seulement une petite partie d'entre elles toucheront la totalité des 1500€. "On a des conventions qui sont signées avec les services d'aides à domicile, et dès qu'ils nous retournent le nombre d'heures travaillées par chaque employées, on leur verse des subventions. Et nous avons déjà commencé à en verser", indique Valérie Romilly, vice-présidente du département en charge de l'autonomie.

Les accueillants familiaux et résidences autonomie la toucheront aussi

Le département verse également une prime aux Maisons d'enfants à caractère social, au centre départemental de l'enfance, avec des primes de 1500€ maximum, aux structures accueillant des personnes handicapées qui ne sont pas financées par l'Etat, et aux personnels des résidences autonomie. Pour les accueillants familiaux, une prime de 333€ par personne accueillie pendant le confinement sera versée, dans la limite de 1000€ de prime cumulée.

Les fonds annoncés par Emmanuel Macron aideront à la financer

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce mardi que 160 millions d'euros seraient débloqués pour financer une prime de 1000€ pour les aides à domicile. Ce ne sera pas une seconde prime pour les aides à domicile. L'argent de l'Etat va aider le conseil départemental à verser la prime qu'il a décidé de 1500€. Pour autant, le conseil départemental de la Moselle ne changera pas le montant de la prime, qui restera de 1500€ euros, un tiers de plus que le montant annoncé par le chef de l'Etat.