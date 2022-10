Le département de la Seine-Maritime touché par une cyber-attaque d'ampleur, les services publics "dégradés"

Une nouvelle cyber-attaque vise ce lundi une collectivité territoriale normande : le département de la Seine-Maritime annonce avoir été visé. "Une attaque informatique d'ampleur", précise la collectivité dans un communiqué. "Il a été décidé de couper complétement les réseaux du Département pour isoler, sécuriser et sanctuariser la collectivité", explique également l'institution, qui "agit pleinement pour un retour à une situation normale le plus rapidement possible". Conséquence : les services publics sont très dégradés.

ⓘ Publicité

Le dépôt des dossiers pour l'aide aux personnes âgées et la prestation de compensation du handicap ne peuvent se faire qu'au format papier. Les nouveaux dossiers sont bien instruits. Il n'y a en revanche aucun impact pour les dossiers de bénéficiaires du RSA. L'accueil physique est maintenu dans les centres médico-sociaux. Et la PMI continue de travailler normalement.

Les services de la maison départementale des personnes handicapées sont, eux, totalement à l'arrêt, car l'ensemble des procédures y est dématérialisé. Idem, impossible de déposer des dossiers pour l’ensemble des dispositifs jeunesse, sport, bio éthanol et ZFE pour le moment. Le portail de subventions des aides aux communes est également indisponible.

La direction des routes et la direction de l’environnement sont en capacité de poursuivre leurs missions, notamment de sécurisation des usagers. Les 8 bacs de Seine fonctionnent normalement, tout comme les 6 sites et musées départementaux à ceci près que la billetterie ne peut accepter le paiement par carte bancaire.

Enfin, l’espace numérique de travail des collèges est pleinement disponible. Il n’y a aucun impact dans le fonctionnement informatique des collèges. Par ailleurs, les distributions des tablettes aux élèves de 6e se poursuivent.

Pour rappel, la mairie de Caen avait été visée par une cyber-attaque le 26 septembre dernier . Trois semaines plus tard, l'ensemble des services n'est toujours pas revenu à la normale.