Le département des Pyrénées-Orientales "satisfait" de la condamnation d'Éric Zemmour

Ce lundi 17 janvier, le tribunal correctionnel de Paris a condamné le candidat à l'élection présidentielle Éric Zemmour, pour provocation à la haine et injure raciale. Il écope d'une amende de 10 000 euros pour ses propos tenus en 2020 sur CNews, alors qu'il était éditorialiste pour la chaîne. Éric Zemmour avait qualifié les migrants mineurs isolés de "voleurs", "assassins", "violeurs".

Une décision à laquelle a réagi la présidente des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe : "Je suis satisfaite que la justice reconnaisse la dérive de tels propos nauséabonds. Cela prouve qu’on ne peut pas dire n’importe quoi impunément. La justice veille aux attaques haineuses, à caractère raciste qui pointent du doigt une partie de la population."

Le département s'était porté partie civile dans ce procès, la prise en charge des mineurs isolés étant une de ses compétences. "Nous continuerons à défendre et protéger les mineur.e.s non accompagné.e.s, ces jeunes vulnérables, dont le parcours est douloureux et parfois compliqué", a ajouté Hermeline Malherbe.