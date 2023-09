Le département du Tarn ferme du jour au lendemain un pont qui menace de s’effondrer

Une étude poussée du Cerema vient de débuter ce mercredi 13 septembre sur le pont suspendu qui relie la commune de Viterbe à celle de Fiac (et notamment son golf) dans le Tarn, à quelques kilomètres de Graulhet. Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement (Cerema) a recommandé, du jour au lendemain, de fermer ce pont qui menace de s’effondrer sous son propre poids. Evidemment, ce pont fragile fait penser au drame de Mirepoix-sur-Tarn. En novembre 2019, deux personnes sont décédées dans l’effondrement du même type de pont à haubans, construit lui aussi après la crue du Tarn de 1930.

Acier dégradé

Alors, le département n’a pas hésité un seul instant. Le rapport est arrivé le 14 août et le pont était totalement fermé à la circulation ( y compris pour les cycles et les piétons ) le 18 août. Et donc, ce 13 septembre, des études complémentaires débutent pour définir les travaux à entreprendre. Ces études vont notamment portées sur l’acier qui s’est détérioré. Les conclusions seront alors rendues à la mi-décembre. Dès 2015, des dégradations avaient été notées sur le pont. En 2019, la circulation avait été interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Et une enveloppe d’un million d’euros de travaux a été votée en 2020 pour des travaux. Mais donc l’Etat, via le Cerema, a demandé de fermer le pont avant même d’engager ses travaux.

Détour de près de 10 km

Un collectif d'habitants s'est monté pour demander des explications et la réouverture rapide du pont. Une pétition avec plus de 300 signatures vient d'être transmise au conseil départemental. Les habitants dénoncent notamment un détour de près de 10 km contre 1 km entre Viterbe et le centre de Brazis (commune rattachée à Fiac). Judith Ajchenbaum, maire de Fiac, comprend que certains habitants aient trouvé que la fermeture a été trop rapide. Mais on n’avait pas le choix dit l'élue.

Laurent Vandendriessche, conseiller départemental du canton confirme que le département rouvrira ce pont. Il le faut dit l'élu du département.

