Le dépeceur de veau de l'Elsau condamné à quatre mois de prison ferme

Un Strasbourgeois de 35 ans a été condamné ce mardi à quatre mois de prison ferme et à une interdiction à vie de détenir un animal. En août dernier, il avait égorgé, dépecé et partiellement équarri un veau encore vivant et conscient dans la garage de sa maison du quartier de l'Elsau.