Le député Aurélien Taché aurait insulté des policiers après une agression à Niort

Un député a-t-il insulté des policiers à Niort ? L'hebdomadaire Le Point a révélé ce mercredi sur son site que le député du Val d'Oise Aurélien Taché aurait été agressé dans la nuit de ce mardi 8 au mercredi 9 février et qu'il aurait insulté des policiers de la BAC, la brigade anti-criminalité. Insultes en des termes "très crus et virulents" d'après nos confrères. "Vous êtes des baqueux de merde" aurait notamment dit l'élu.

Dans un communiqué, le syndicat Alliance police nationale apporte son soutien aux policiers et explique que la BAC, la brigade anti-criminalité intervient vers minuit et demi "suite à une rixe dans un bar et des dégradations de mobilier. Le requérant dit que l'un des mis en cause serait député. Selon nos informations, l'individu aurait insulté et menacé copieusement nos collègues tout au long de l'intervention".

Citée par nos confrères du Point, maître Jade Dousselin, l'avocate d'Aurélien Taché indique que le député "agressé dans un bar, est encore sous le choc ce matin. Si les policiers ne l'ont pas placé en garde à vue, c'est parce qu'ils ont estimé qu'au vu de la situation ce n'était pas nécessaire". Aurélien Taché ex La République en marche et coprésident des Nouveaux démocrates est natif de Niort.

Si un élu insulte et menace la police c'est la République qui vacille

"Si les faits portés à notre connaissance sont matérialisés, le mis en cause devra répondre de ses actes devant la justice. Si un élu insulte et menace la police c'est la République qui vacille", estime le syndicat Alliance police nationale qui "se réserve le droit de se porter partie civile dans ce dossier".

Unité SGP Police FO, demande de son côté "a minima des excuses publiques".

Pas de communication du parquet ce mercredi. "L'enquête vient juste d'être ouverte", précise le procureur de la République de Niort Julien Wattebled.