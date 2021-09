Le député d'Ille-et-Vilaine Mustapha Laabid sera t-il déchu de son mandat ?

Le dossier est en instance au Conseil constitutionnel. Le garde des sceaux Eric Dupont Moretti a saisi le 21 juillet dernier, le Conseil constitutionnel, chargé de prononcer la déchéance d'un parlementaire dont l'inéligibilité se révèle postérieurement à son élection. Cette demande fait suite à la condamnation définitive du député LREM d'Ille-et-Vilaine Mustapha Laabid. La cour de cassation avait confirmé le 16 juin dernier sa condamnation à huit mois de prison avec sursis, trois ans d'inéligibilité et 10 000 euros d'amende dans une affaire d'abus de confiance.

22 000 euros prélevés à des fins personnelles sur les comptes de son association

Les faits remontent à l'époque où Mustapha Laabid était président de l’association d'insertion Collectif Intermède située dans le quartier du Blosne à Rennes. Le 5 novembre 2020, la cour d'appel de Rennes l'a condamné pour avoir, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, prélevé près de 22 000 euros sur les comptes de l’association, dont 15 000 euros en frais de bouche et cela à des "fins personnelles et indues". Plusieurs élus d'Ille-et-Vilaine avaient appelé à sa démission suite à cette condamnation.