Le député de Carpentras menacé de décapitation

Le député LREM de Carpentras (Vaucluse) dépose plainte après avoir reçu des menaces de mort. Le député a été ciblé par des messages cryptés envoyés via internet. Un ou des inconnus menacent de le décapiter. Plusieurs députés de la majorité présidentielle ont été visés, notamment celui de la circonscription d'Uzès dans le Gard.

Dérapage du débat démocratique mais pas de changement de politique

Adrien Morenas a reçu des messages cryptés et anonymes : "grosso modo, on nous reproche les lois votées depuis 2 ans et on nous explique que la solution, c'est de nous couper la tête. C'est une menace de mort mais derrière un écran, c'est moins violent que ce que nous avons encaissé depuis 2 ans. Je pense que certaines personnes veulent faire déraper le débat démocratique. Nous le prenons au sérieux. Nous restons vigilant mais nous n'allons pas changé de politique".