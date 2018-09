Vivonne, France

Il avait promis de visiter la prison de Vivonne au moins une fois par an. Sacha Houlié s'y est tenu ! Le député de la République en marche est retourné ce lundi matin au Centre pénitentiaire de Vivonne pour tenter de capter la réalité carcérale au sein de l'établissement : nombre de détenus, conditions de rétention, effectifs en personnels. Cette fois-ci, le parlementaire a pris le temps de visiter les services qu'ils n'avaient pas vus l'an dernier, et notamment le centre de détention rouvert en janvier après 16 mois de travaux à la mutinerie de septembre 2016.

Nouveau centre de détention, nouveau régime de rétention

Le centre qui compte aujourd'hui 233 détenus pour 253 places propose un encellulement individuel : un lit par cellule de 13 mètres-carré avec douche et sanitaires inclus. Outre ces conditions d'encellulement plutôt modernes, le centre de détention de Vivonne propose désormais un nouveau régime de détention basé sur l'autonomie : chaque détenu à un double des clefs de sa cellule, il peut accéder aux coursives, à la cour de promenade et à des lieux d'activité en fonction d'un emploi du temps pré-établi.

"C'est un contrat de confiance entre eux et nous", précise Karine Lagier, la directrice du CP de Vivonne. "S'ils rompent le contrat, ils retournent à un régime de détention contrôlé et fermé.

Un régime de responsabilisation pour un tiers des détenus

Seul un tiers des détenus a accès à ce programme. Ces prisonniers ont d'abord passé une évaluation globale devant une équipe multidisciplinaire composée de surveillants, de psychologues et de conseillers d'insertion et de probation. Les premières expérimentations menées montrent que malgré la diversité de profil (braqueurs, violeurs ou meurtriers en fin de peine) ce système permet de réduire considérablement les violences carcérales et préparent à une resocialisation.

La place des malades psychiatriques

Outre le centre de détention rénové, le député Houlié a visité visité l'unité psychatrique et le service de soins hospitaliers de la prison (consultations généralistes, service de radiologie, cabinet dentaire) où il a constaté un manque de moyens humains. Dans le quartier psychiatrique, le député s'est fait interpellé par un médecin psychiatre sur la "fragile frontière entre détenus et malades psychiatriques". "Je voudrais dire qu'il y a trop de malades psychiatriques en prison. Ce n'est pas leur place ! On les mets là car cela coûte moins cher, mais ils ne devraient pas être en prison" a précisé le Dr Babilliot. Le parlementaire a promis de se pencher sur la question.