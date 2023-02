Le député des Ardennes Jean-Luc Warsmann porte plainte après son "enfarinage" à Sedan

"J'ai été agressé, toutes les personnes présentes ont été heurtées par ce qu'il s'est passé". Voici les mots du député (UDI) de la 3e circonscription des Ardennes Jean-Luc Warsmann à l'AFP, quelques heures après avoir été enfariné en marge d'une manifestation à Sedan ce samedi. L'élu annonce porter plainte.

L'homme interpellé et placé en garde à vue

Lors de cette mobilisation pour la défense de la maternité de la ville et d'après les images captées par nos confrères de France 3 Champagne-Ardenne, un homme s'est approché du député et lui a versé un sac de farine sur la tête, avant de crier notamment "il le mérite, ça fait 40 ans que c'est un imposteur" et "la mort des services publics, c'est lui, il trompe le peuple".

Le responsable de cet acte a directement été interpellé et placé en garde à vue du chef de "violence sans incapacité sur personne chargée d'une mission de service public lors d'une manifestation publique", a confirmé la procureure de Charleville-Mézières, Magali Josse.

Le député ardennais a notamment reçu le soutien du Président du Sénat Gérard Larcher pour qui "aucune cause, aucune revendication ne peuvent justifier l'agression d'un élu de la République".