Le député des Bouches-du-Rhône Eric Diard demande l'arrêt du carnaval de la Plaine à Marseille

Après des dégradations et l'agression des forces de l'ordre dimanche soir lors du carnaval de la Plaine, place Jean Jaurès à Marseille, le député les républicains des Bouches-du-Rhône Eric Diard réclame son arrêt. Ce dimanche, le carnaval alternatif a rassemblé 6 500 participants avant de dégénérer en soirée. Du matériel urbain a été dégradé, des caméras de vidéo surveillance ont été taguées et le feu a été mis à des poubelles. 14 personnes ont été interpellées.

L'an passé déjà, en pleine pandémie de Covid, le carnaval avait rassemblé 6 000 participants sans masques avant de dégénérer.

C'est un carnaval pour casseurs ou zadistes - Eric Diard, député les républicains des Bouches-du-Rhône

Invité de France bleu Provence Eric Diard estime que "cette année on est passés à un cran de plus dans la violence. A la base, un carnaval est fait pour les enfants. Celui-ci est fait pour des adultes avinés, voire plus, qui s'en prennent au matériel de vidéo surveillance et qui maintenant blessent des policiers. C'est inacceptable". Pour lui, "_il est temps d'arrêter purement et simplement cette manifestation._Il faut siffler la fin de la récréation à la Plaine !"

