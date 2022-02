Le député des Deux-Sèvres Guillaume Chiche souhaite des "sanctions fortes" contre la Russie

Le député de la 1re circonscription des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche appelle l'Union Européenne à réagir et mettre en place des "sanctions fortes" contre la Russie. Hier soir, le président russe, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des territoires séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, violant par la même occasion les accords de Minsk (septembre 2014) et menaçant la souveraineté de l'Ukraine.

Nous devons agir vite", Guillaume Chiche, député des Deux Sèvres

"Nous attendons des mesures économiques sévères et rapides de l’Union Européenne dès aujourd’hui", explique le député Guillaume Chiche dans un communiqué de presse publié ce mardi matin. Pour lui, "la souveraineté de l'Ukraine n'est pas discutable", et il "faut frapper au portefeuille des oligarques russes", affirme-t-il. "Il en va de la sécurité du peuple ukrainien et plus globalement de la paix dans le monde".

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borell, a annoncé que les premières sanctions contre la Russie seront prises dans la journée du mardi 22 février 2022.