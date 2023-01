Le député des Hauts-de-Seine Emmanuel Pellerin visé par une enquête pour avoir consommé de la drogue

Emmanuel Pellerin, député de la majorité (Renaissance), est visée par une enquête pour "usage de produits stupéfiants", a appris franceinfo ce jeudi auprès du parquet de Nanterre. Dans un article publié mercredi, Mediapart assure que l'élu des Hauts-de-Seine "a consommé de la cocaïne avant et après son élection à l'Assemblée en juin dernier" et que "confronté à (ces) éléments, il a reconnu cet usage illégal".

Cette enquête préliminaire a été ouverte "à la suite d'éléments nouveaux communiqués au mois de décembre et de ceux révélés mercredi par Mediapart", indique le parquet de Nanterre dans un communiqué.

Emmanuel Pellerin explique à Mediapart avoir "consommé de la drogue -cannabis et cocaïne- à partir de juin 2020" de manière occasionnelle lors de dîners et de soirées et suite à des "difficultés personnelles et familiales". Il assure avoir ensuite arrêté fin 2021 à son entrée en politique. Mais l'avocat reconnaît avoir "repris de la drogue le week-end où on a fêté (son) investiture au mois de juillet et après c'était terminé".

Une première enquête classée sans suite

Une première enquête pour "provocation directe d'un mineur à l'usage illicite de produits stupéfiants" avait été classée sans suite en septembre dernier faute d'éléments caractérisant. Elle avait été ouverte sur la base de déclarations du fils d'Emmanuel Pellerin, âgé de 11 ans. Il avait raconté à sa psychologue que son père lui avait présenté une boîte contenant des produits stupéfiant.

Après ces nouvelles révélations de Mediapart, le parti Renaissance se prononcera lundi sur l'exclusion du député. "Si les faits sont avérés, ils portent gravement atteinte à l'image du Parlement mais aussi du parti dont il est adhérent", a indiqué le porte-parole de Renaissance, Loïc Signor.

"Ils sont aussi contraires en tous points aux valeurs que défend Renaissance" et "nous en tirerons toutes les conséquences lors du bureau exécutif qui se réunira ce lundi, et où Stéphane Séjourné proposera son exclusion immédiate", a-t-il ajouté.