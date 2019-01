Le député des Vosges Stéphane Viry menacé de mort dans une lettre anonyme

Il se dit habitué des courriers anonymes, en lien avec l'exercice de ses fonctions de parlementaire. Mais cette fois, les insultes et menaces concernent aussi ses proches. Le député (LR) des Vosges Stéphane Viry a décidé de porter plainte dans les jours à venir après avoir reçu une lettre anonyme la semaine dernière. Samedi 5 janvier, il l'a publiée sur les réseaux sociaux "à titre d'information et pour donner matière à réflexions" écrit-il.

"Quand j'ai reçu cette lettre singulière", confie Stéphane Viry à France Bleu Lorraine, "ça ne m'a pas touché. Je me suis surtout dit comment je vais expliquer ça à ma compagne et mes enfants ?" A l'origine de ce courrier : une question posée en décembre par le député au gouvernement sur la régulation des populations de sangliers, après avoir été interpellé par des agriculteurs.

"J'utilise juste un outil parlementaire qui est la question au gouvernement, je ne dépose pas de proposition de loi, je ne fais pas un vote", explique l'élu. "J'ai pris la décision de faire savoir qu'il y a un fanatisme de certains, une intolérance très inquiétante."

On ne supporte plus que quelqu'un puisse ne pas penser comme soi et on essaie d'imposer un point de vue quitte à ce que cela passe par de la violence physique ou verbale" - Stéphane Viry