Le député du Calvados Alain Tourret "effrayé" par l'agression du maire de Le Faulq dans le Pays d'Auge

"Ce sont des actes inadmissibles qu'il faut sanctionner durement" estime ce lundi sur France Bleu Normandie le député LREM du Calvados Alain Tourret après l'agression ce weekend du maire de Le Faulq, Bruno Lethuillier, alors qu'il venait de s'interposer pour stopper un rodéo urbain dans sa commune. L'édile a été attaqué par une des personnes impliquées dans cette course automobile illégale. Il a été frappé d'un coup de matraque, d'après les gendarmes.

C'est en tant qu'élu de la République qu'il a été attaqué sauvagement

"Je suis effrayé de voir la violence avec laquelle on s'en prend aujourd'hui aux élus de la République" a déclaré sur notre antenne le député Alain Tourret indiquant que "c'est en tant qu'élu de la République qu'il a été attaqué sauvagement" et à ce titre "les sanctions doivent être immédiates et extrêmement dures contre ceux qui s'adressent ainsi à l'autorité et la bafouent"

Selon nos informations, le maire de Le Faulq a déposé plainte et une enquête de la gendarmerie est en cours. Bruno Lethuillier n'a pas été transporté à l'hôpital, mais il pourrait bénéficier d'une ITT (incapacité temporaire du travail). Face à la hausse constante ces dernières années des violences commises envers des élus, Alain Tourret dénonce "un phénomène global de société, de remise en cause de l'autorité, et de la personne qui incarne l'autorité, et ça va prendre beaucoup de temps" de faire changer les choses.