Le député du Cher François Cormier-Bouligeon porte plainte après une menace de mort

Le député du Cher François Cormier-Bouligeon porte plainte contre X après avoir reçu une menace de mort par courrier. Une enveloppe contenant du plomb et de la poudre a été envoyée à se permanence parlementaire.

Le député La République en Marche a reçu une enveloppe qui contenait du plomb et de la poudre

Le climat se fait de plus en plus pesant pour les élus, victimes de menaces de mort récurrentes ces derniers mois. Le député La République En Marche de la première circonscription du Cher, François Cormier-Bouligeon, vient d'en faire à son tour l'expérience. Il a reçu à sa permanence parlementaire une enveloppe, contenant du plomb et de la poudre. L'élu annonce sur les réseaux sociaux porter plainte contre X.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'enveloppe adressée au député du Cher ne contenait pas de message écrit. Fin décembre déjà, sa collègue Nadia Essayan, elle aussi députée du Cher, avait reçu par courrier des menaces de mort très violentes. Des menaces clairement liées au débat autour du pass vaccinal.