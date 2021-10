Le député du Cher Loïc Kervran reçoit des menaces de mort

Le député du Cher Loïc Kervran (Agir) menacé de mort. Le parlementaire, membre de la majorité a reçu un message menaçant ce mercredi. Il venait de voter dans la nuit, à l'Assemblée Nationale, la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet.

"Moi je suis prêt à me battre, il ne suffit que d'un couteau ou d'une balle selon le mode opératoire. Quand on cherche, on trouve et à force de tirer sur la corde avec vos histoires de coronavirus, vous risquerez bien de finir comme le député britannique", lance notamment l'expéditeur, en référence au meurtre au couteau de David Amess, vendredi 15 octobre 2021.

"Il m'est déjà arrivé de recevoir de messages avec une certaine agressivité mais c'est la première fois que je reçois des menaces de mort aussi caractérisées. Il y a évidemment un lien avec la question de l'urgence sanitaire, de pass sanitaire, le message est assez explicite en ce sens. Il fait référence plusieurs fois au coronavirus. C'est un message d'une grande violence, il ne faut pas banaliser un tel message, ne pas le laisser passer", affirme le député. Loïc Kervran annonce vouloir porter plainte.