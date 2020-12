Le député du Finistère Didier Le Gac réagit après les dégradations au commissariat de Brest

"Je suis choqué par ces images, inhabituelles dans notre ville, d'un commissariat agressé et de ces slogans extrêmement violents à l'encontre des policiers", s'indigne le député de la troisième circonscription du Finistère et du pays de Brest, Didier le Gac.

Selon l'élu, le commissariat de Brest aurait été la cible jets de projectiles, de dégradations et les policiers victimes d'insultes. Des évènements qui feraient suite à la manifestation contre la loi Sécurité Globale ce samedi après-midi à Brest. "Ces faits, certes commis par une minorité extrémiste, sont inqualifiables et ne doivent jamais être banalisés, pas plus à Brest qu'ailleurs", condamne-t-il.

La manifestation contre cette loi a rassemblé entre 1000 et 1500 personnes à Brest ce samedi.