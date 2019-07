Le député Eric Pauget veut une convention Police-Gendarmerie pour utiliser les militaires pendant l'été

Un député azuréen face aux renforts de polices estivaux ! Eric Pauget député maire d'Antibes monte au créneau à l'Assemblée pour demander des renforts pour l'été. Il obtient deux escadrons de gendarmerie pour la saison sur les Alpes-Maritimes. Mais il juge que ce n'est pas assez.

"Il manque 80 policiers sur les Alpes-Maritimes pour un fonctionnement normal donc on part avec un déficit structurel et chaque été on ajoute le double de population sur le département" Eric Pauget