Le député européen Franck Proust mis en examen pour trafic d'influence et favoritisme

Le député européen Franck Proust et premier adjoint à la ville de Nîmes est mis en examen pour tentative de trafic, trafic d'influence et favoritisme dans l'affaire de la Senim, la société d'économie mixte de Nîmes Métropole dont il a été le président entre 2001 et 2006.

L'audition de Franck Proust le député européen a duré de 9h30 à 22h30 ce jeudi. Franck Proust était dans le bureau du juge d'instruction pour l'affaire de la Senim, la société d'économie mixte de Nîmes Métropole, société chargée d'aménagement de terrain et de réalisation urbaine. Franck Proust en a été le président entre 2001 et 2006.

L'affaire n'est donc pas récente, onze ans plus tard il se retrouve donc mis en examen pour "trafic d'influence, tentative de trafic d'influence et favoritisme" concernant des ventes de terrain et des appels d'offres menés à l'époque par la Sénim.

Plusieurs personnes ont déjà été entendues dans cette affaire, Franck Proust aussi en 2010 à l'époque il était sorti libre du bureau du juge et sans aucune notification. Y'a t-il de nouveaux éléments dans l''enquête ? Pourquoi l'affaire refait-elle surface maintenant ? Le députée européen les Républicains doit tenir une conférence de presse ce samedi.