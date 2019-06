Le député LREM des Sables d'Olonne, "pas convaincu" par l'idée d'interdire la sortie des bateaux, les jours de tempête

Les Sables-d'Olonne, France

Une semaine après la mort de trois sauveteurs de la SNSM qui portaient secours à un bateau de pêche, au large des Sables d'Olonne, une question au député LREM des Sables d'Olonne : faut-il interdire la sortie des petits bateaux les jours de tempête ? Stéphane Buchou "n'est pas convaincu qu'une interdiction empêchera les imprudents de se lancer dans des aventures périlleuses, on a la même chose sur la route". Vendredi dernier, jour où le canot de la SNSM est sorti pour porter secours à un bateau de pêche, Météo France avait placé la Vendée en vigilance orange. Le député La République En Marche rappelle que ce jour là, "l'ensemble des pêcheurs professionnels, l'ensemble des marins étaient restés au port, et à ce titre là, nous avons tous une responsabilité individuelle".

Une nouvelle taxe pour financer la SNSM ?

Sur la question du financement de la SNSM, le député des Sables d'Olonne n'est pas favorable à une nouvelle taxe payée par les plaisanciers. "On vient de traverser une période compliquée avec la crise des gilets jaunes, et on a un ras-le-bol fiscal, moi je reste prudent" dit Stéphane Buchou, "l'urgence est toujours mauvaise conseillère, par contre il convient de regarder dans le prochain budget si on peut mieux flécher certaines arrivées financières".