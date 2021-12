Le député-maire de Laxou, menacé de mort

lDans les mails que le député de Meurthe et Moselle a reçu cette semaine, on peut lire "tu ne mérites rien d'autres que la décapitation, tu es dangereux pour la liberté des français" ou encore dans cet autre mail "tu as voté pour le pass sanitaire, tu n'es qu'un collaborateur [...] un jour je te localiserai, puis je viendrai te planter...", des menaces suffisamment claires pour que le député dépose plainte auprès du procureur de la République de Nancy.

"Aujourd'hui, on sent bien qu'on a changé d'époque" regrette Laurent Garcia. "les élus deviennent des punching ball, ils sont la cible de menaces, d'insultes, de dégradations de leur permanence parlementaire, il faut rester serein et solide même si ce n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie".

Prudent mais serein

Ces menaces vont elles freiner l'élu dans ses activités ? Non ! répond Laurent Garcia même s'il reconnait être un peu plus prudent dans ses déplacements. "Je fais un peu plus attention mais je reste un élu local, sur le terrain, habitué à aller à la rencontre des habitants de ma commune et de ma circonscription, et je ne veux en aucun cas céder à la psychose d'autant que ces messages sont la plupart du temps envoyés de l'Etranger, donc je relativise".l

Le maire de Nancy, également victime de menaces

Laurent Garcia n'est pas le seul à avoir reçu des menaces, Le maire de Nancy, Mathieu Klein a également porté plainte après avoir été visé par plusieurs menaces de mort et insultes homophobes.