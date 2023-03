Le député Sébastien Delogu visé par deux plaintes pour violence lors du blocus d'un lycée à Marseille

Tôt ce vendredi matin dès 7h00, des lycéens ont filtré l'accès au lycée Saint-Exupéry à Marseille. Un des jeunes accuse le proviseur de l'avoir attrapé par la tête. On aurait, selon ses déclarations à France Bleu Provence, essayé de le traîner au sol vers l'intérieur du lycée. Notre reporter témoigne d'une grande tension. Manu, le professeur principal de l'élève visé, est venu à son soutien. "Ce sont des élèves tout gentils. Et voir comment on les traite... L'un d'eux a été qualifié de "petite merde" par une policière alors qu'il ne faisait rien du tout."

ⓘ Publicité

loading

Un coup de pied maheureux ?

C'est dans ce contexte que Sébastien Delogu, proche de Jean-Luc Mélenchon, est intervenu. Il affirme avoir été pris à partie. "Le proviseur et son adjointe s'en sont pris à cet élève. Et aussi à moi-même en me bousculant très violemment". Joint par France Bleu Provence, Sébastien Delogu parle d'un "coup de pied malheureux" qu'il aurait envoyé alors qu'il tentait de s'extraire de la bousculade.

Deux plaintes visant le député ont été déposées par le proviseur adjoint et le conseiller principal d'éducation (CPE) du lycée. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête : Sébastien Delogu est soupçonné de "violence volontaire par personne chargée d’une mission de service public sur personnel travaillant dans un établissement d’enseignement scolaire aux abords d’un établissement d’enseignement scolaire ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) n’excédant pas huit jours".

Dans un communiqué en fin d'après-midi, le député dit réfléchir lui aussi à d'éventuelles poursuites. "Je me suis interposé, accompagné des camarades de l’union locale CGT, afin de protéger l’intégrité physique des lycéens présents, et de prévenir toute forme de surenchère". Sébastien Delogu "dément fermement toutes les accusations mensongères qui peuvent être faites" à son égard*.*

Sébastien Delogu, député, ancien chauffeur de Jean-Luc Mélenchon à Marseille. © Maxppp - maxppp

Deux plaintes pour violences

Ce n'est pas du tout la version du proviseur adjoint et de la conseillère principale d'éducation qui ont déposé plainte pour "violence volontaire sur personne chargée d'une mission de service public". Le rectorat d'Aix-Marseille a confirmé.

Dans un communiqué commun, les syndicats CGT, FO, Snes et SUD du lycée vont dans le sens du député des Bouches-du-Rhône. Sébastien Delogu est, selon eux, intervenu "pour empêcher que de nouvelles violences aient lieu. Le député, qui tentait de s'interposer, a lui-même été pris à partie physiquement par un membre de la direction". Le comuniqué dénonce la situation de violence vécue par les élèves : "Les professeurs du lycée Saint-Exupéry avec leurs sections CGT, FO, SNES et SUD condamnent fermement ce qu’elles considèrent comme une agression contre leurs élèves et contre l’Ecole. On ne saurait répondre aux aspirations de la jeunesse par la répression et la violence".