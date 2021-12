Le député vendéen Patrick Loiseau porte plainte après des menaces de mort

"On est tous sur ton cas le totalitariste, t'es dans la liste". Voilà une partie des propos reçus par mail par Patrick Loiseau dans la soirée du jeudi 30 décembre. "Quand ça va kalach sur une arme modernisée à 600 coups par minute chez toi, il ne faudra pas te poser la question du pourquoi du comment". Le mail en question n'est pas signé. Son contenu, en revanche, est très explicite et vise directement l'homme politique.

Une plainte déposée

C'est la première fois que Patrick Loiseau reçoit une menace de mort de la sorte. "Des insultes oui, mais une menace comme celle-ci, jamais", nous confirme le député de la deuxième circonscription de Vendée, contacté par téléphone. On ne connait pas non plus les raisons de cette menace de mort. Il pourrait y avoir un lien avec le projet de loi de pass vaccinal, débattu depuis ce mercredi à l'Assemblée Nationale.

Par précaution, le ministère de l'Intérieur a déjà pris des mesures. Les patrouilles de policiers et de gendarmes vont se multiplier devant les permanences et les résidences des députés et des sénateurs. De son côté, Patrick Loiseau annonce porter plainte. Il a également saisi le procureur de la République. La préfecture de Vendée est également informée.