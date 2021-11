Le député Yannick Kerlogot porte plainte pour menace de mort

L'e-mail a été envoyé à Yannick Kerlogot mercredi 3 novembre à 23h31. Il est signé... kalashnikov. Et son contenu fait froid dans le dos : "La collaboration ne pourra rester impunie. Nos kalashnikovs, dont la mienne, avec nos autres armes, peuvent viser des députés, partout où ils sont, et on le fera de sang froid, avec un but : les tuer. Vos actes sont d'une gravité extrême, et nous le ferons savoir."

Une "intimidation grave mais lâche"

Le parlementaire de Guingamp (Côtes d'Armor), membre de la République en Marche, a relayé le message ce jeudi sur les réseaux sociaux. "J’oppose à cette intimidation grave, mais lâche, les valeurs démocratiques que je défends comme l’ensemble de mes collègues élus de l'Assemblée Nationale quelle que soit leur tendance politique" réagit-il. Le député annonce qu'il va déposer plainte dans la journée.

Plusieurs députés de la majorité présidentielle ont également reçu des menaces de mort ces derniers jours.