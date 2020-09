Le désarroi d'un père dont la fille a disparu à St-Gély-du-Fesc

Pierre Queille, retraité de 80 ans, vit ces temps-ci un véritable enfer. Dimanche 6 septembre, sa fille de 46 ans, elle-même maman de deux enfants, est partie de chez elle à Saint-Gély-du-Fesc après une énième dispute avec son compagnon. Partie à pied, sans téléphone, sans papiers ni argent. "On l'a vue à 17h03 à la caméra de surveillance de la sortie nord de St Gély en direction de Ganges. On l'a vue marcher sans rien, si ce n'est un tout petit sac sous le bras" raconte son père, complètement désemparé, en espérant qu'un automobiliste qui l'aurait prise en stop pourra lui donner des nouvelles.

Si au moins elle avait son portable, on aurait pu borner le téléphone (Pierre Queille)

Les gendarmes qui ont pris l'affaire très au sérieux ont lancé un appel à témoins. Il est précisé que Joëlle Queille, employée à Tam, est blonde décolorée, mesure 1m73, elle était vêtue d'un bermuda bleu ciel et d'un t-shirt. Si vous avez des informations qui pourraient aider les enquêteurs, il faut joindre la compagnie de Castelnau-le-Lez au 04.67.91.73.00 ou 04.99.74.29.50 ou 04.67.10.39.00.

Les gendarmes ont lancé un appel à témoins - Gendarmerie 34

Ce qui préoccupe au plus haut point Pierre Queille, c'est cette phrase que sa fille aurait prononcée devant sa sœur : "Un beau jour, je vais foutre le camp et vous ne me reverrez pas." Pour autant, il ne manque pas de saluer le "travail extraordinaire des gendarmes avec les chasseurs de St Gély". Ils ont "déployé un hélicoptère, un drone" et ont organisé des recherches "carré par carré".

Pierre Queille espère que l'appel portera ses fruits et quelqu'un lui donnera enfin des nouvelles de sa fille. Copier

Pierre Queille est mort d'inquiétude Copier